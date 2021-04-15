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Ara verilen özel güvenlik eğitimlerine yeniden başlandı

ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu pandemi nedeniyle ara verdiği özel güvenlik eğitimlerine yeniden başladı. Uygulamalı ve teorik eğitimlere katılmak isteyenler için başvurular devam ediyor.
Ara verilen özel güvenlik eğitimlerine yeniden başlandı

Akıllı sınıflarda eğitim veren ANFA Güvenlik Okulu, teorik ve interaktif eğitimin yanında sahada da uygulamalı eğitim imkanı sağlıyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; güvenlik tedbirlerinden temel ilk yardıma, kalabalık yönetiminden kişi korumaya kadar birçok konu yer alıyor.

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SİLAHLI VEYA SİLAHSIZ SERTİFİKA
Özel güvenlik eğitimi için başvuru süreci devam ederken, silahlı veya silahsız sertifika almak isteyenler belirli kriterlere göre kayıt yaptırabiliyor.

ANFA Güvenlik Eğitim Kurumuna silahsız sertifika için başvuracak adaylarda 18 yaşını doldurmuş ve en az ortaokul mezunu olma, silahlı sertifika için başvuracak adaylarda ise en az 21 yaşında ve lise mezunu olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca bir devlet hastanesinden alınmış heyet raporu, diploma veya öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve biyometrik fotoğrafı ile birlikte eğitim merkezine başvuruda bulunması gerekiyor.

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Pandemi süreci nedeniyle ara verilen özel güvenlik eğitimlerine yeniden başladıkları bilgilisini veren ANFA Güvenlik Genel Müdürü Bektaş Arslan, şu açıklamalarda bulundu:
“Ankara’da 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ANFA Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi bünyesindeki Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, özel güvenlik görevlisi yetiştirmek üzere 2005 yılında kurulmuştur. Eğitim kurumumuzda silahsız, silahlı, silah yenileme, hizmet içi atış, at ve köpek eğitimlerinin yanı sıra görev yerlerinin özelliklerine göre hizmet içi eğitimler de veriyoruz. Ara verdiğimiz eğitimler için kayıt başvurularına Mart 2021’de yeniden başladık.”

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu’nda 40’ar kişi kapasiteli 3 adet derslikte eğitimlere başlayacak olan kursiyerler, dışarıya göre daha uygun fiyatlı özel güvenlik eğitimi veren ANFA Güvenlik’i tercih ettiklerini ifade ettiler:
-Havva Tanrısever: “Yaptığımız işe daha hakim olmamız için düzenlenen eğitimler bizler için çok önemli. Özel güvenlik eğitiminin gerektirdiği bütün konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak bizlere gösteriyorlar. ANFA Güvenlik Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olduğu için daha kurumsal. Dersleri veren eğitmenlerin alanında uzman olması da bizler için büyük bir şans. Dışarıda verilen özel güvenlik eğitimlerine göre daha uygun fiyatlı olması da büyük bir artı bizim için.”
-Mehmet Yılmaz: “Özel güvenlik eğitimlerinin yeniden başlaması bizler için çok sevindirici. Alanında uzman eğitmenler bizlere dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak gösteriyor. Dışarıda verilen eğitimlere göre daha uygun bir fiyatta veriliyor. Görev esnasında gereken bütün dersleri görüyoruz. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve ANFA’ya teşekkür ederim.”
-Neslihan Beyribey: “Pandemi süreci nedeniyle ara verilen derslerin yeniden başlamasından dolayı çok mutluyum. İnsanlara yardımcı olmak ve mesleğimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Bizlere eğitim verenlerin hepsi alanında uzman ve çok yardımcı.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi’nde uzmanlar eğitmenler tarafından ayrıca K-9 köpekleri de yetiştiriliyor. K-9 köpekleri; patlayıcı madde bulma, asayiş olayları ve kapkaç olaylarına müdahale gibi eğitim sürecine tabi tutuluyor.

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