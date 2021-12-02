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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,13 liradan 9,57 liraya, Ankara’da 9,20 liradan 9,64 liraya, İzmir’de ise 9,22 liradan 9,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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