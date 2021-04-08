Uyurgezer Virüs

Sadece Türkiye’yi değil, Dünya’yı da kasıp kavuran Korona Virüsün etkileri artarak devam ediyor. Maske, mesafe ve temizlik uyarılarının ardı arkasında, hızla yükselen vaka sayıları ve meydana gelen ölümler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kurallara uyulup, uyulmadığı tüm tartışmalara konu olurken, paylaşılan görseller ve yazılar gerçeği kanıtlıyor.

Virüsün kimde olduğu, kimlere bulaştığı, kimlere bulaşmadığı gibi temel konularda gündemde yerini alınca, ortalık karışıyor. Öyle ki, aileler çocuklarını okula göndermeye korkarken, diğer yanda tatil rezervasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Parti kongreleri tıklım, tıklım doluyorken, stadyumlar bomboş futbol şöleni sunuyor.

Daha bunun gibi pek çok örnek yaşamımızın içerisinde yer alıyor. Ramazan ayı içerisinde uygulanacak yasaklarda buna dahil edilince, işler iyice kızışıyor. Esnafın durumuna yönelik nasıl bir çalışma yapılacak bilmiyorum ama, vaka sayılarının çok kritik seviyelere çıkmasıyla beraber, kısıtlamaların daha çok uygulanacağını düşünüyorum.

Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek kısıtlamaların, Kurban Bayramı’na kadar etkili olacağını ön görüyorum. Vaka sayılarının 45 bine yaklaştığı, vefat sayılarının 190’lara çıktığı şu günlerde; gelecek günler için olumlu konuşmak gerçekten inandırıcı değil. Bu yüzden gereken tüm tedbirlerin alınması ve vatandaşların bilinçli şekilde hayatlarını sürdürmeleri vatandaşlık görevi olmuş durumda.

Ancak bu konuda bürokrasiye de iş düşüyor. Öyle ki; lebalep kongre yapılırken, bomboş stadyum koltukları üzerine “maske, mesafe ve temizlik” görselleri kullanmak, pr çalışmasından öteye geçmiyor…