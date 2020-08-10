ASKİ, Altındağ Kavaklı Mahallesi'nin su sorununu çözüyor

ASKİ Genel Müdürlüğü 3 bin 500 hobi bahçesi ile konut abonesinin bulunduğu Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi’nin yaşadığı su sıkıntısını çözüme kavuşturuyor.

İçme suyu ana isale hattına eklenen bağlantı borusuyla mahallenin yüzde 85’ine su verildi. Aşırı su kullanımı ve mevsim şartlarına bağlı olarak su debisinin azalması nedeniyle tankerle su takviyesi yapan ASKİ, bölgeyi rahatlatacak çalışmaları kısa süre içinde tamamlayacak.





Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Başkent’in su ve kanal sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor.

Birçok noktada eş zamanlı çalışma yürüten ASKİ ekipleri son olarak Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi’nin iki aydır devam eden su sorunu çözmek için yoğun mesai harcıyor.

ARTAN HOBİ BAHÇELERİ NEDENİYLE SU SIKINTISI YAŞANIYOR

Kavaklı Mahallesi’nde son dönemde sayıları artan hobi bahçeleri nedeniyle tankerlerle su takviyesinde bulunan ASKİ ekipleri, içme suyu ana isale hattına bağlantı borusu ekleyerek bölgenin yüzde 85’inin su sorununu çözdü.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk yapılan bağlantı borusunun yapılmasıyla bölgenin büyük bir bölümüne su akışının sağlandığını belirterek, “Mahallenin yüzde 85’ine su verildi. Çalışmaların devam ettiği yüzde 15’lik kısım da en kısa zamanda çözüme kavuşturulacak” dedi.

3 BİN 500 HOBİ BAHÇESİ VE KONUT BULUNUYOR

3 bin 500 civarı hobi bahçesi ve konut abonesinin bulunduğu mahallede aşırı su tüketimi başta olmak üzere mevsim şartlarına bağlı olarak suyun debisinin azaldığına dikkat çeken Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Aşırı su kullanımı nedeniyle abonelerin 80’ine su verilemediği için bir süredir tankerle su desteği sağlanıyordu. Kavaklı Mahallesi’nde ASKİ’nin işlettiği bir kaptaj (suların kaynaktan alınması ve toplanması), bir derin kuyu ve şehir şebekesinden beslenen bir de terfi istasyonu yer alıyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak kuyu ve kaptajdan sağlanan suyun debisi yüzde 50 azaldığı için terfi istasyonuna su akışışı sağlanamıyordu. Sorunu çözmek adına gün içerisinde ilk etapta su tankeri araçlarıyla sevkiyat yaparak bir günde su deposuna yaklaşık 180 metreküp su takviyesi yapıldı. Sorun devam edince içme suyu ana isale hattında yapılan bağlantı çalışması ile terfi istasyonuna su dönüşü sağlanmış oldu.”

Kavaklı Mahallesi Muhtarı Adil Turunç bölgede suyun yüzde 90’ını hobi bahçelerinin kullandığını ifade ederek, “Hobi bahçesi sahipleri bölgeye genelde hafta sonları geliyor. Biz ise sürekli burada yaşayan oturan kişileriz. Bu nedenle mağdur oluyoruz. ASKİ’ye teşekkür ediyorum başlatılan çalışma ile şu an mahallemizin yüzde 85’i su alıyor” dedi.