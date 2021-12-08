ASKİ Muhtarlarla Buluşma Toplantılarına Devam Ediyor

ASKİ, “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarına kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Akyurtlu muhtarlarla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hem talepleri dinledi hem de ilçeye yapılan altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırmak amacıyla buluşma toplantıları düzenliyor.

2021 yılı başında başlatılan ‘ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor’ adlı toplantılar ile Başkentli muhtarlara ilçelerine yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilirken, muhtarların sorun ve talepleri de tek tek dinleniyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve ASKİ yöneticileri son olarak Akyurt ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

AKYURT İLÇESİNE YAPILAN YATIRIMLAR

ASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün yanı sıra Kanal İnşaat Daire Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar ve Su İnşaat Daire Başkanı Oğuz Alsancak da katıldı.

Toplantıya katılan Akyurt Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Burhan Karaoğlan, Çınar Mahallesi Muhtarı Şerafettin Mıh, Balıkhisar Mahallesi Muhtarı Ahmet Böcekçi, Kızık Muhtarı İzzet Çınar, Cücük Mahallesi Muhtarı Ahmet Şahin Reçber, CHP Akyurt İlçe Başkanı Filiz Geygel ve Başkan Yardımcısı Eda Semerci, ilçede yaşanan altyapı sorunlarını anlatarak taleplerini dile getirdi.

Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve öncelik sıralamasında gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Öztürk, Akyurt ilçesinde Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar 84 kilometre içme suyu, 41 kilometre 403 metre atık su, 2 kilometre 527 metre yağmur suyu hattı ile 11 su deposu yapıldığını açıkladı.

ÖZTÜRK: “ANKARA VE ANKARALILAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Akyurtlu muhtarların görüş ve önerilerini de tek tek not alan Öztürk, “Endişe etmeyin Ankara’da nerede kaç metre imalat yapıldığını tek tek takip ediyorum. Hangi mahallenin neye ihtiyacı var, ne yapıldı ne kaldı bunları tek tek takip ediyoruz. Görevimizi ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içindeyiz. Gidecek başka yerimiz yok burası bizim şehrimiz. Ankara ve Ankaralılar için çalışıyoruz” dedi.

Akyurt ilçesinin su ihtiyacının karşılanacağı Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı Projesi’nin kısa süre önce tamamlandığını hatırlatan Öztürk, şöyle konuştu:

“Akyurt’un merkezdeki tüm noktalarını besleyecek olan bir hattın yapımını gerçekleştirdik. Bu saatten sonra merkez ve merkeze bağlı mahallelerde içme suyu anlamında bir sorun yaşamayacağız. Terfi merkezini de bitirdik. Bunun yanı sıra ilçemizde ihtiyaç duyulan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını da yapıyoruz. Tabii bu iş zaman ve bütçe meselesi ancak işin büyük kısmını tamamladık. Taşkın önleme çalışmalarımız da sürüyor. Biliyorsunuz büyük yağışlarda havaalanına kadar olan bölge etkileniyordu. Onları önlemek için de Protokol Yolu Geçiş Projesi yapımını gerçekleştiriyoruz. Böylece iki taraftan da taşkına neden olan yağmur sularının tahliyesi için imalatlar yaptık.”

Öztürk ayrıca imalatların yapıldığı noktalarda mağduriyet oluşmaması için asfalt kaplama ile yama ağırlıklı imalatların da ASKİ tarafından yapıldığını belirtti.

Konuşmasını en büyük projelerinin açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınması olduğunu ifade ederek sürdüren Öztürk, “Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da farkındaysanız her açıklamasında bu konuya değiniyor. Çünkü halk sağlığı bizim için çok önemli. Bu sorunları çözmek adına ekiplerimiz aralıksız çalışıyor” diye konuştu.

AKYURTLU MUHTARLARDAN ASKİ’YE TEŞEKKÜR

Toplantıda söz alan Akyurtlu muhtarlar, “ilk kez bu kadar birebir sorunlarımızı iletme şansımız oluyor” diyerek, ASKİ’nin ilçede yaptığı altyapı ve yatırım çalışmaları için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Burhan Karaoğlan (Güzelhisar Mahallesi Muhtarı): “50-60 senelik borulardan su içiyorduk. Yatırım anlamında 2019 yılından itibaren mahallemize yatırım yapıldı.”

-Şerafettin Mıh (Çınar Mahallesi Muhtarı): “Bölgemizde 3,5 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı. Bazı sorunlar devam ediyor ama depomuz yenilendi, çok teşekkür ederiz.”

-Ahmet Böcekçi (Balıkhisar Mahallesi Muhtarı): “Dere yatağı sorunumuz çözüldükten sonra 5 binlik imar raporumuz da çözümlendi. Allah sizden bin kere razı olsun.”

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikle gündemlerine alacakları çalışmaları da anlattı:

“Güzelhisar çalışma yapacağımız mahalleler arasında. Depo, sondaj ve hat kuyuları birbirinden ayrı. Bu sorunlar yıllarca ihmal edilmiş. Şimdi hepsini tek seferde yapma şansımız yok. Zamanla çözülecek konular ama merak etmeyin hızlandırıp kesinlikle çözeceğiz. Dere ıslahı konusu ise ASKİ’nin sorumluluk alanında bulunmuyor. Islah çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) sorumluluk alanında ama biz yine de yapabileceklerimize bir bakacağız.”