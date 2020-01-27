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ASKİ okullardaki su depolarını dezenfekte ediyor

Ankara Su ve Kanalizasyon (ASKİ) Genel Müdürlüğü, su deposu bulunan okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
ASKİ okullardaki su depolarını dezenfekte ediyor

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte ASKİ ekipleri, Başkent’teki okullarda bulunan su depolarını ücretsiz olarak temizleyerek, suyun sağlıksız bir şekilde tüketilmemesi için yoğun bir mesai harcıyor.

PROFESYONEL BİR EKİP TARAFINDAN TEMİZLENİYOR
    
Başkent genelindeki okullarda uzun süre depolarda kalan suyun bakteri oluşturarak hastalıklara davetiye çıkarmaması için ASKİ Su Depoları Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
         
Profesyonel bir ekip tarafından temizliği yapılan su depolarının hijyen açısından düzenli kontrolleri gerçekleştirilirken, ASKİ ekipleri Ocak ayı içerisinde Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde 60 okulun su deposunu temizlemeyi planlıyor.
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İçme suyunun sağlıksız bir şekilde tüketilmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrencilerin daha sağlıklı su tüketmesi için okul depolarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda 5 ana depo ile 1 mahalle ve 21 okulun su deposunun temizlik çalışmasını tamamladık. Temizlik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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