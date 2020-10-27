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ASKİ’den tasarruf uyarısı

Ankara’da da barajlardaki doluluk oranları tasarruflu su kullanımına geçilmesi sinyallerini vermeye başladı.
ASKİ’den tasarruf uyarısı

BAŞKENT BARAJLARI DİJİTAL SENSÖRLERLE ANLIK TAKİP EDİLİYOR
Ankara’yı besleyen barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ettiklerini belirten Öztürk, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların toplam su hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp civarında olduğunu söyledi.

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Ankara’da kişi başı günlük su tüketim miktarının 250 litre olduğuna dikkat çeken ve 25 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Ankara barajlarının doluluk oranının yüzde 25,45 olduğunu ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tasarruf çağrısını şu sözlerle yineledi:
“Barajlarımızdaki toplam su miktarı bugün itibarıyla 403 milyon 256 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde ise 398 milyon 833 bin metreküptü. Pandemi nedeniyle daha da artan kişi başı su tüketim oranlarını mutlaka düşürmeliyiz. Arızalı muslukları tamir ettirelim, boşa su akıtmayalım, her bir damlası kıymetli olan suyumuzu daha dikkatli tüketelim.” 

Ekim ayında barajlara 5 milyon 752 bin 894 metreküp su geldiğini, 25 Ekim günü ise Başkent’e verilen toplam su miktarının 1 milyon 373 bin 360 metreküp olduğunu vurgulayan Öztürk, “Bu miktarı ana hatlarıyla İvedik, Pursaklar ve Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesislerinden şehre verilen sular oluşturuyor” diye konuştu.

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GEREDE SUYU ÇAMLIDERE BARAJI’NDA
Gerede suyunun şehir şebekesine verildiğini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ankara’ya en yoğun şekilde su verdiğimiz baraj en büyük barajımız olan Çamlıdere Barajı’dır. 25 Ekim 2020 tarihine kadar da Gerede içme suyu hattından Çamlıdere Barajı’na 169 milyon metreküp su akışı sağlanmış bulunmaktadır. Bir diğer önemli barajımız Kurtboğazı Barajı’ndan da aldığımız ham suyu İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıttıktan sonra şehir şebekesine veriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkentlilerin musluklarından akan kaliteli, temiz ve güvenli suyu gönül rahatlığıyla içebileceklerine dikkat çeken Öztürk, vatandaşlardan doğada sınırlı kaynakların başında yer alan ve yaşamın vazgeçilmezi olan suyu her zamankinden daha duyarlı ve özenli kullanmalarını istedi.

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