Aslan mağlubiyetle noktaladı sezonu

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibine 4-3 mağlup oldu.

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, önemli oyuncularının bir çoğunu maç kadrosuna almadı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor maçında yedek ve genç oyunculara şans verdi. Kalede İsmail Çipe görev alırken, Bu sezon az forma şansı bulan Muğdat, Yunus, Emre Taşdemir gibi isimler ilk 11'de sahaya çıktı. İdeal kadrodan ise Donk, Ndiaye, Marcao ve Sinan da maça 11'de yer buldu.

Öte yandan tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala da kulübedeki yerlerini alamadılar.



2'nci dakikada Donk sağdan ceza alanına hareketlenen Linnes'i gördü. Linnes'in uygun durumda yerden vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada soldan Ziya ceza alanına girip içeri çevirdi, Muhammet'in vurmak istediği topu savunma uzaklaştıramadı, yükseklik kazanan topa röveşata deneyen Muhammet topu üstten dışarı önderdi.

14'üncü dakikada Muhammet'in pusunda sağdan Douglas ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa uygun durumdaki Muhammet dokunamayınca savunma uzaklaştırdı.

22'nci dakikada ceza alanına paslarla yaklaşan Douglas'ın şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

24'üncü dakikada sağdan Diabate'nin getirdiği topu cza alanında Muhammet, solda uygun durumdaki Erdoğan'a aktardı. Onun ceza alanı içinde önünü boşaltıp yaptığı vuruş yandan auta gitti.

31'inci dakikada ceza alnı dışından Muhammet'in şutunda İsmail Çipe üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

32'nci dakikada Demir Grup Sivasspor, Douglas ile etkili geldi ve sol çaprazdan hareketlenen Muhammet'e topu aktardı. Onun sol ayağı ile kale önüne çevirdiği top yandan auta gitti.

34'üncü dakikada Galatasaray ceza alanı çevresinde etkili paslarla geldi. Sağdan Linnes'in çevirdiği topu Muğdat plase bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.

42'nci dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde karambolde kalan topu Rybalka yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-2.

44'üncü dakika sağ çaprazdan ceza alanına giren Muhammet sert vurdu, savunmada son anda Semih ayak koyarak tehlikeyi önledi.

45'inci dakikada sol kanattan Erdoğan etkili geldi, ceza alanına girip kaleye gönderdiği topu İsmail Çipe çeldi. Boşta kalan topu Hakan Arslan filelere göndererek skoru eşitledi: 2-2.

45+1'de Hakan Arslan bir kez daha kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda İsmail Çipe gole izin vermedi.

47'nci dakikada sağdan ceza alanına giren Diabate sol ayağı ile kaleyi denedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

53'üncü dakikada sağdan Douglas hareketlendi, ön direğe kestiği topa Muhammet'ten önce dokunan Semih topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada sağdan Diabate'nin ortaladığı topa arka direkte Kone kafa vuruşu yaptı, top yandan auta gitti.

66'ncı dakikada ceza alanı dışından Torje'nin şutunda kaleci İsmail parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

73'üncu dakikada Demir Grup Sivasspor savunmasında Papp'ın hatasında Donk sağdan hareketlendi, topu boş durumdaki Sinan'a aktardı. Onun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

77'nci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Özer'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Rybalka düzgün bir vuruşla kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-2.

79'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor, Kone ile farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı dışından Rybalka'nın sert şutunda kaleci İsmail Çipe'nin çeldiği topu takip eden Kone düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.

82'nci dakikada sol kanattan Galatasaray atağında Ömer'in ortaladığı topu Muğdat kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 4-3.

87'nci dakikada ceza alanı dışından Donk'un sert şutunda top yandan az farkla auta gitti.

90+4'te soldan Torje kale içine çevirdi, yakın mesafeden Kone dokundu, kaleci İsmail Çipe ayakları ile mutlak golü önledi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Erdem Bayık (xx), Mert Ergin Gözütok (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Douglas (xxx), Bjarsmyr (xxx), Braz (xx) (Dk. 67 Papp x), Ziya (xx), Diabate (xxx), Hakan (xxx), Özer (xxx), Rybalka (xxx), Erdoğan (xx) (Dk. 64 Torje xx), Muhammet (xx) (Dk. 57 Kone xx)

GALATASARAY: İsmail Çipe (xx) - Linnes (xxx), Semih (xx), Marcao (xx), Emre Taşdemir (xx) (Dk. 57 Ömer xx), Yunus (xx) (Dk. 75 Ahmet Çalık x), Selçuk (xx), Donk (xx), Ndiaye (xx) (Dk. 46 Onyekuru xx), Sinan (xxx), Muğdat (xx)

GOLLER: Dk.42 - Dk. 77 Rybalka, Dk. 45 Hakan Arslan, Dk. 79 Kone (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 2 Linnes, Dk.34 - Dk. 82 Muğdat (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Özer, Rybalka (Demir Grup Sivasspor) - Onyekuru (Galatasaray)