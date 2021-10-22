ASO'dan Ankara İtfaiyesine Destek

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yapılan protokol kapsamında organize sanayi bölgesi ve çevresinde kullanılmak üzere Ankara İtfaiyesi’ne köpük kulesi aracı tahsis edildi. Protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mans

Büyükşehir Belediyesi yıllardır ihmal edilen Ankara İtfaiyesi’ni güçlendirmek ve Başkent’te meydana gelebilecek yangın olaylarına daha hızlı ve etkin müdahalede bulunmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Personel sayısı artırılan ve her geçen gün araç filosunu genişleten Ankara İtfaiyesi son olarak Ankara Sanayi Odası (ASO) 2 Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliği yaparak, sanayi bölgesinde kullanılmak üzere köpük kulesi aracı için protokol imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı protokol imza töreni ile bundan sonra Ankara İtfaiyesi, ASO 2 OSB ile çevresindeki tüm OSB’lere yeni köpük kulesi aracıyla hizmet verecek.

“ORTAK PROJE VE ÇALIŞMALARA HER ZAMAN HAZIRIZ”

ASO 2 Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye İstasyonu’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Ankara Sanayi Odası 2 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimince Ankara İtfaiyemize verilen köpük kulesi aracı teşekkür ediyorum ayrıca Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a da itfaiyemize olan katkıları ve bakış açısı için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ASO 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğiniz tarihten itibaren ülkemizin ve Ankara’mızın üretim üsleri olan OSB’lere ve bölgemize doğrudan verdiğiniz yardım, destek ve katkılar için bölgem ve katılımcılarımız adına şükranlarımı sunarım. Hem zatıalinize hem de ekip arkadaşlarınıza her zaman hızlı bir şekilde ulaşarak taleplerimizi iletebiliyoruz. Belediyemizin bu kapsamdaki olumlu ve çözümleyici yaklaşımları sayesinde kentimizde önemli ilerlemeler sağlanmaktadır.”

Ankara İtfaiyesi’nin kullanımına verilecek köpük kulesi aracı ile yangınlara hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebileceğini söyleyen Ardıç, “Ankara’nın sanayinin de başkenti olması yolundaki büyük adımlarında Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile bölgemiz arasındaki mevcut iş birliği ve ortak proje çalışmalarının daha da geliştirilmesi hususunda göreve hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

YAVAŞ: “150 İTFAİYE ERİ DAHA ALACAĞIZ”

Katıldığı törende son dönemde Ankara İtfaiyesi’nin yangın olaylarına müdahale yöntemlerine ilişkin de bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’da köyden mahalle olan yaklaşık 900 kadar mahallenin 500’üne 300 kiloluk su tankeri verdik. Vatandaşlarımıza su tankerleri ile birlikte ilk müdahale eğitimlerini de verdik. Buralarda bir yangın olunca ilk müdahaleyi köydeki eğitim verdiğimiz köylülerin yapmasını ardından da itfaiye erlerimizin müdahale etmesini sağladık.”

Ankara İtfaiyesi’ne yıllar boyunca personel, araç ve ekipman alınmadığına da dikkat çeken Yavaş, “300 kadar itfaiye erimizle kadromuzu zenginleştirdik. Şimdi 150 itfaiye eri alımı daha yapacağız” dedi.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TAM DESTEK

Başkent’teki organize sanayi bölgelerine her türlü desteği vermeye devam ettiklerini de vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

“Bizler organize sanayilerde daha önce yapılan protokolleri yenileyerek hemen hemen tümünün altyapısına destekte bulunuyoruz. Çünkü buralarda açılacak her tesis, orada çalıştırılacak insana ekmek verecektir. Bu yönüyle de Ankara ekonomisi zenginleşecektir. Ben duyarlılık gösterip bu aracı Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis eden organize sanayi bölgemizin yöneticilerinin hepsine çok çok teşekkür ediyorum.”