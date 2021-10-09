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Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor

Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor
Erzurumlu sınıf öğretmeni Ayşe Melek Okuyucu, eğitim verdiği öğrencilerini geleceğe hazırlarken, geleneksel Türk sporlarını yaşatmak için yöre halkına da ata binmeyi ve ok atmayı öğretiyo
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