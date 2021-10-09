Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
1.398,000
Altın
506,55
Dolar
8,9300
Euro
10,3300
Ankara
10 °C
İstanbul
17 °C
İzmir
22 °C
Konya
13 °C
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üyesi alacak
ABD F-16 talebine olumlu cevap gelmezse... Türkiye'nin planı ortaya çıktı
Bakan Varank, TOGG için tarih verdi! Banttan iniyor
Rize’de sel felaketinin bilançosu açıklandı
FIFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Milli güreşçi Burhan Akbudak'tan gümüş madalya
'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz dönemine puan kaybıyla başladı
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Oyuncularım iyi mücadele etti
Trabzon'da 7 milyon dolara imal edilen balıkçı gemisi denize indirildi
Bakan Dönmez, tedarikçiler programlarına bağlı kalırsa doğal gazda sıkıntı yaşanmayacağını söyledi
WTI petrolün varil fiyatı son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü
ABD, İranlı iki füze üretim firmasına yönelik yaptırımları kaldırdı
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor
Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor
Erzurumlu sınıf öğretmeni Ayşe Melek Okuyucu, eğitim verdiği öğrencilerini geleceğe hazırlarken, geleneksel Türk sporlarını yaşatmak için yöre halkına da ata binmeyi ve ok atmayı öğretiyo
09 Ekim 2021 Cumartesi 10:03
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı
Şırnak'ta, Cudi Dağı'na 'gazella gazella' türü 40 ceylan bırakıldı.
Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı
ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
Belçika'nın dev kabağı dünya rekorunu bekliyor
Washington'da düzenlenen Türk Festivali büyük ilgi gördü
Son Eklenen Videolar
Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor
Nehri geçerken yan yatan off-road aracındaki 4 kişiyi çevredekiler kurtardı
Şırnak'ta, Cudi Dağı'na 'gazella gazella' türü 40 ceylan bırakıldı.
Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı
ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
Belçika'nın dev kabağı dünya rekorunu bekliyor
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Şimşekler geceyi gündüz etti: Görsel şölen anbean görüntülendi
318 metrelik kuleden böyle görüntülendi: Çanakkale'de tarihi anlar
Teknofest İstanbul yoğun katılımla başladı: İşte ilk kareler.
Teknolojiye meydan okuyor: Geleneksel yöntemler kullanılarak yapılıyor,
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Pursaklar Saray Merkez Cami'nin Çehresi Değişiyor
Türkiye'nin En Büyük Otomobil Festivali Başlıyor
Hedef maksimum düzeyde istifade
Kapatıldı Çöplüğe Döndü
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.