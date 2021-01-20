  • BIST 1.557
  • Altın 442,480
  • Dolar 7,4424
  • Euro 9,0126
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sıfırın altında kaldı

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak belirlendi.
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sıfırın altında kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin nihai verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da aynı seviyeyi korudu.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşti.

AB'de ise kasım ayında yüzde 0,2 olarak belirlenen yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 0,3'e çıktı.

Enflasyon, aralık ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,4, Slovenya'da yüzde eksi 1,2, İrlanda'da yüzde eksi 1, Estonya'da yüzde eksi 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 0,8, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İspanya'da yüzde eksi 0,6 ve İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa’da sıfır olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye 2020'de de Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı oldu20 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
  • Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sıfırın altında kaldı20 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • Borsa günün ilk yarısında geriledi20 Ocak 2021 Çarşamba 15:00
  • Faiz yükseldi yatırım durdu20 Ocak 2021 Çarşamba 11:27
  • Bakan Dönmez duyurdu: Bir rekor daha kırıldı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:46
  • Borsa güne yükselişle başladı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:32
  • Çin’e kuru meyve ihracatı yüzde 21 arttı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:31
  • Dolar yatay başladı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:56
  • Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:54
  • Küresel piyasalarda gözler ABD'deki yemin törenine çevrildi20 Ocak 2021 Çarşamba 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti