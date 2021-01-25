Avustralya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı

Avustralya’da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi, ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladığını açıkladı.

Pfizer tarafından yapılan sunumun kapsamlı ve bağımsız olarak incelendiğini belirten Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gereken yüksek güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarını karşıladığına karar verilmesinin ardından, Avustralya’da kullanılması için onaylandığını duyurdu.

Onayın 2 yıl süreyle geçerli olacağına dikkat çekilen açıklamada, aşının Avustralya'da ve yurt dışındaki güvenilirliğini izlemeye devam edileceği vurgulandı.

Avustralya’da kullanılacak ilk aşı olma özelliğini elden eden Pfizer aşısının onaylanmasının ardından açıklamada bulunan ve kararı memnuniyetle karşıladığını anlatan Başbakan Scott Morrison, hükümet olarak hedeflerinin, ‘‘Avustralyalıları güvende tutmak, hayatları ve geçim kaynaklarını korumak’’ olduğunu söyledi.

Aşılama çalışmasına şubat sonunda başlamayı düşündüklerini aktaran Başbakan Morrison, "Hem AZ (AstraZeneca aşısı) hem de Pfizer için dünya çapında üretim ve teslimatta gördüğümüz zorluklar nedeniyle, aşılamaya başlamak için şubat ortasından çok şubat ayının sonlarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftada 80 bin Avustralyalının aşılanması hedefleniyor

Aşıya onay veren TGA’nın "güvenliği her şeyin üstünde tuttuğunu" dile getiren Sağlık Bakanı Greg Hunt ise başlangıçta haftada 80 bin Avustralyalıyı aşılmayı planladıklarını bildirdi.

Aşının 16 yaş üstü sağlıklı bireylere yapılmasının onaylandığını ancak yaşlı ve sağlık açısından zayıf insanlara uygulanması için ‘‘klinik kararı’’ gerektiğini ifade eden Avustralya Sağlık Müsteşarı Dr. Brendan Murphy, "Aşılamanın yararlarına karşın riskleri de dikkate alınmalıdır." dedi.

Ülkede Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı Mart 2020’nin sonundan itibaren vatandaşlar ve daimi oturma izni olanlar dışındaki tüm ülke vatandaşlarına sınırlarını kapatan Avustralya’da, virüse yakalanan toplam 28 bin 766 Avustralyalıdan 909’u hayatını kaybetmişti.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan ve günlük yeni vaka sayılarının oldukça düşük seyrettiği ülke genelindeki 135 aktif vakadan, 32’sinin tedavisine hastanelerde devam ediliyor.

- Başbakan Scott Morrison, aşılamanın şubat sonunda başlayabileceğini açıkladı