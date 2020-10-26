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Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun

Yardıma gelen Türk Kızılay’a Türkiye’nin yardımları için teşekkürlerini ileten Seymur Memmedova, “Baktım ki bizim ev yıkılmış. Evsiz kaldık. Evdir, düzelir. Allah Türk kardeşlerimizi, askerlerimizi korusun” dedi.
Azerbaycanlı Memmedova: Allah Türk kardeşlerimizi korusun

Kış aylarının yaklaştığı bu günlerde yardım malzemelerini çeşitlendiren Türk Kızılay, kışlık giyim, hijyen kiti, battaniye, çadır, yatak ile mutfak seti gibi yardım malzemelerini Azerbaycan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Azerbaycan halkı da her fırsatta yapılan yardımlar için teşekkürlerini ifade ediyor. Yeni sevkiyatlar için de planlamalarını yapan Türk Kızılay, yardımların etkin yapılması adına bölgede lojistik merkezi de kurdu.

AZERBAYCAN HALKINDAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Çatışmaların sesleri içinde yaşadıklarını dile getiren Ruhengiz Zamanova, Fuzuli Horadiz bölgesinde 3 çocuğu ile yaşıyor, bölgeye düşen füze sonrası bölgedeki birçok ev gibi Zamanova ailesinin evi de kullanılamaz hale gelmiş. Zamanova, “Çocuklarım korku içinde yaşıyor. Evlere bombalar düştü, dört bir yanı darmadağın etti. Sesleri duyuyoruz, uçaklar geçiyor. Korku içinde yaşıyoruz. Allah Başkanımızın canını sağ etsin, askerlerimiz var olsun. İnşallah iyi olur ve topraklarımız alınır. Kardeşlerimiz var olsun. Bizim bebeklerimize yardım ediyorlar, var olsunlar, sağ olsunlar. Allah razı olsun" dedi.

Düşen füzelerden dolayı evi kullanılamaz hale gelen Seymur Memmedova da eşi, iki çocuğu, annesi ve babası ile Fuzuli bölgesinde yaşıyor. Memmedova, “Evden çıktıktan sonra bir patlama sesi geldi. Baktım ki bizim ev yıkılmış. Evsiz kaldık. Evdir, düzelir. Allah Türk kardeşlerimizi, askerlerimizi korusun. Türk Kızılay’a, devlet başkanımıza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Minnettarız. Allah hepsinin canını sağ eylesin.” ifadesinde bulundu.

Azerbaycan’daki gelişmeleri yakından takip eden Türk Kızılay, ihtiyaç tespiti de yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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