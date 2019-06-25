Bakan Akar'dan MHP, CHP ve İyi Parti'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile tırmanan S-400 gerilimi başta olmak üzere ulusal güvenliğe ilişkin konularda bilgi vermek, görüş alışverişinde bulunmak üzere liderler turuna çıktı. Akar, MHP, CHP ve İyi Parti liderlerini ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

HDP’yi daha önce olduğu gibi yine ziyaret programına almayan Hulusi Akar, başta Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemleri olmak üzere güncel konularda liderlere bilgilendirme yaptı, genel başkanların görüşlerini aldı.

Akar’ın girişiminin, savunma ve güvenlik konularında olası risklere karşı partilerin ulusal duruş sergilemesine yönelik bir politika arayışı olabileceği belirtildi.

BAHÇELİ İLE BAŞ BAŞA

Bakan Akar, MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli ile baş başa görüştü. MHP’den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, “Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı. “Bu hafta ABD Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz” diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G-20 çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini vurguladı. Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

SORUNLAR VE AVANTAJLAR

İYİ Parti’deki basına kapalı görüşmenin ardından Akar’ı İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı. Türkkan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Bakan Akar görüşmesinde S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, “Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener’e Türkiye’nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı’na iletti” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’YLA 1 SAAT 10 DAKİKA

Milli Savunma Bakanı Akar, siyasi parti liderleriyle görüşme kapsamında son ziyaretini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptı. Görüşme Kılıçdaroğlu’nun makam odasında basına kapalı olarak 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’na ABD ile gerilime neden olan Rusya’dan alınan S-400 hakkında bilgi verildi. Akar, görüşme sonrası gazetecilere, “Savunma ve güvenlik konusunda partilerimizin genel başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Biz bu konuda yaptığımız çalışmalar hakkında sayın genel başkanları bilgilendirdik. Onların da değerli görüş ve düşüncelerini aldık. Onlardan yararlanacağız” dedi.

TAHKİM SEÇENEĞİ

Edinilen bilgiye göre Akar, Rusya’dan gelecek S-400 bataryalarının Türkiye’de konuşlanmasının ardından ABD’nin olası yaptırımları, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları konusunda görüşlerini anlattı. Toplantılarda, S-400 füzelerine karşı ABD’nin F-35 savaş uçağı projesinden Türkiye’yi dışlama olasılığı, buna karşı uluslararası tahkime başvurma ve yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını başka piyasalardan karşılama seçeneklerinin de değerlendirildiği öğrenildi. Görüşmelerde, Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak bölgesel tehditler ve devam eden sınır ötesi operasyonlar da değerlendirildi.