Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.