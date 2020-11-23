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Bakan Pekcan: Türkiye yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türkiye, pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip." dedi.
Bakan Pekcan: Türkiye yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip." dedi.

2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı.2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı."

"208 firmaya 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandı"
Pekcan, sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, "2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik"
Pekcan, "İlk on ayda 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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