Bakan'dan ABD'ye vergi indirimi açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim kararı konusunda açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığınca ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim kararı konusunda Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Pekcan, "Bilindiği üzere 17 Mayıs tarihinde ABD, Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmüştür. Türkiye bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürmüştür. Bu karar ile ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave vergi 260,6 milyon dolara inecektir. ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.