  • BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Balıkçılar balon balığı avcılığının teşvik edilmesini olumlu karşıladı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, "Verilen destekle avlanan balon balıklarının bulunduğu bölgedeki yenilebilir balık türlerinin çoğunluğu artacaktır." dedi.
Balıkçılar balon balığı avcılığının teşvik edilmesini olumlu karşıladı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balon balığı avcılığının teşvik edilmesinin balıkçılar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Verilen destekle avlanan balon balıklarının bulunduğu bölgedeki yenilebilir balık türleri artacaktır. Ayrıca balıkçıların araç gereçleri daha az zarar görmüş olacaktır." dedi.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak olmasını değerlendirdi.

Balon balığının Türkiye'de özellikle 2000'li yıllarda görülmeye başlandığına dikkati çeken Özkaya, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de büyük artış gösterdiğini söyledi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışının devam ettiğinin altını çizen Özkaya, "Balon balığı ülke sularına Süveyş Kanalı üzerinden girmektedir. Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar vermektedir." diye konuştu.

Balon balığı için verilecek desteğin balıkçılar açısından olumlu karşılandığını belirten Özkaya, "Balon balığının azalması yenilebilir balıkların sürdürülebilirliği için çok önemli. Söz konusu destekle balon balığının avlanmasını teşvik etmek amaçlanmıştır. Bu sayede denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren istilacı balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azalması hedeflendi. Verilen destekle avlanan balon balıklarının bulunduğu bölgedeki yenilebilir balık türlerinin çoğunluğu artacaktır. Ayrıca balıkçıların araç gereçleri daha az zarar görmüş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya, balon balığının yenilmesinin zararlı olabileceğine de işaret ederek, verilen desteğin bu yönde de faydası olacağını anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ürün limon oldu03 Aralık 2020 Perşembe 10:45
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Aralık 2020 Perşembe 10:04
  • Borsa güne yükselişle başladı03 Aralık 2020 Perşembe 10:03
  • TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı03 Aralık 2020 Perşembe 09:54
  • TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı03 Aralık 2020 Perşembe 09:45
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı03 Aralık 2020 Perşembe 09:04
  • Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu03 Aralık 2020 Perşembe 08:05
  • Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi02 Aralık 2020 Çarşamba 15:25
  • Ham çelik üretimi arttı02 Aralık 2020 Çarşamba 13:34
  • Tereyağı ve inek peyniri üretiminde rekor02 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti