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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 46 milyar 240 milyon lira artarak 3 trilyon 622 milyar 975 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Kasım ile biten haftada 46 milyar 240 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 576 milyar 735 milyon liradan 3 trilyon 622 milyar 975 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 71 milyar 872 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 518 milyar 643 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Kasım ile biten haftada 2 milyar 217 milyon lira yükselerek 674 milyar 982 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 279 milyar 752 milyon lirası konut, 11 milyar 222 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 8 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 60 milyon lira artarak 598 milyar 635 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 yükselerek 142 milyar 145 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 487 milyon lirası taksitli, 78 milyar 658 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 392 milyon lira artarak 150 milyar 582 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 200 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 895 milyon lira artarak 758 milyar 133 milyon lira oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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