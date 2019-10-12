Uzun zamandır ülkemizin gündeminde olan Barış Pınarı Harekâtı çarşamba günü itibariyle başlatıldı.

Bu harekâtın nihayetinde hedeflenen; güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, akabinde oluşturulacak “güvenli bölge” sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi ve tüm bölge halkının terörden kurtularak huzurun sağlanması.

Barış Pınarı Harekâtı’nda ilk çıkarma yapılacak bölgeler; Fırat’ın doğusunda yer alan Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) bölgeleri…

Allah’ın izniyle Mehmetçiklerimizin terör koridorunu yaracağına Türk milleti olarak inancımız tamdır ve bu hususta herhangi bir şüphemiz de yoktur.

Milletimizi, memleketimizi masalarda yaptıkları planlarla tehdit edenlere, bölücü emellerle harita çizenlere de gereken cevabı vereceğiz.

Türk ordusu bir kez daha kahramanlık destanı yazacaktır.

“Kapı açar gibi çağ açıp kapatan,

Cennet mekân Fatih Sultan Mehmet Han

Yeniden kükredi bugün Alparslan.

Bizimleydi, Sur‘da bizimle.

Allah‘sız zalimin zulmüne karşı,

Allah'u Allah diye inlettik arşı.

Semayı titretti İstiklal Marşı,

Bizimleydi, Yüksekova'da bizimle...

Vallahi var bize kanat gerenler,

Bizimleydi, gönül gözü görenler,

Evliyalar enbiyalar, erenler.

Bizimleydi, İdil'de bizimle.”

Harekâtın ilk gününde sosyal medyada bir video yayılmıştı.

Gecenin zifiri karanlığında toplanan Mehmetçik hep bir ağızdan “bizimleydi” diyordu.

Seyredince askerlerimizin seslerinde inanmışlığın varlığı hissediliyor.

Onların heybetleri ölümü korkutan, düşmana korku salan cinsten…

Zaten onlar “ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim” diyerek düğüne gittiler.

Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

Maalesef Şanlıurfa ve Mardin’den acı haberler de art arda geldi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vakit birlik olmak zamanıdır, bizlere düşen dualarımızı eksik etmemektir. Allah yar ve yardımcımız olsun.

