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Başakşehir direnemedi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi, tur şansını Borussia Mönchengladbach maçına bıraktı.
Başakşehir direnemedi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile AS Roma karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip AS Roma, 3-0 kazandı.

CENGİZ YEDEK BAŞLADI

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı.

Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu. İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.

ROMA'YA FARKLI YENİLDİK

30. dakikada penaltıdan Jordan Veretout, 41. dakikada Justin Kluivert ve 45+1. dakikada Edin Dzeko'nun attığı gollerle Roma, galibiyete ulaştı.

Mücadelenin 53. dakikası, tribünden gelen yabancı bir maddenin Romalı futbolcu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etmesi ve İtalyan oyuncunun alnının açılması nedeniyle yaklaşık 5 dakika durdu.

SON HAFTA KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Bu sonucun ardından temsilcimiz Başakşehir, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya indi. Roma ise puanını 8 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Gladbach ise 8 puanla grubun zirvesine yerleşti.

Grubun son haftasında Roma, sahasında Wolfsberger'i konuk edecek. Başakşehir ise Gladbach deplasmanına gidecek.

Başakşehir, son hafta Almanya'da Gladbach'ı mağlup ederse tur atlayacak. Diğer sonuçlarda Avrupa'ya veda edecek.

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