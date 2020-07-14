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Başkan Altınok gece mesaisinde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mesai mefhumu tanımaksızın Keçiören’in cadde, sokak ve parklarındaki gece denetimlerini sürdürüyor.
Başkan Altınok gece mesaisinde

“ÖRNEK PROJELER ORTAYA KOYUYORUZ”
İlk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından günümüze kadar belediyecilikte birçok yeniliğin öncüsü olduklarını da vurgulayan Başkan Altınok, Keçiören’de hayata geçirilen projelerin birçok il ve ilçe belediyesine de örnek olduğunu söyledi.

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İlçedeki sokak, park ve pazarlarda vatandaşla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Altınok, “Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönülleyiz. Altınok hizmette bir neferdir. Keçiören’e yakışır hizmetlere ve eserler bırakmaya devam ediyoruz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, şayet halktan kopmazsan yukarıya taşır. Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk, kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de, kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür” ifadelerini kullandı.

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YENİ ESERLER YOLDA
Altınok, Keçiören için söz verilen projelerin yapımına başladıklarını ve bu projeleri hedeflenen zamanda tamamlayacaklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Ankara’da, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla inşa edilen bir eser olma özelliği taşıyan 400 araçlık kapalı otoparkımızın yapımına devam ediyoruz. Otoparkımızın üstü su ve gül meydanı olarak hizmet verecek. Yine Cumhuriyet Kulemizin de ihalesini tamamladık. Bu vizyon projemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden bir diğer projemiz ise ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören’e yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra kapalı semt pazarı, spor tesisleri ve kültür merkezleri gibi birçok projemize de önümüzdeki günlerde başlıyoruz.”

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