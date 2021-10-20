  • BIST 1.432,800
  • Altın 527,64
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Başkan Oğuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yerel yönetimlerin ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, vatandaşların memnuniyeti için muhtarlarla birlikte var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 
Başkan Oğuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

muhtarlar-2.jpg

Muhtarlar Günü Kahramankazan’da kutlandı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen törene ilçe protokolü ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti.

Muhtarlarla beyin fırtınası

Başkan Oğuz, törenin ardından muhtarlar onuruna bir öğle yemeği verdi. Burada muhtarlarla sohbet eden Oğuz, mahallelerde yaptıkları çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarların sorun ve önerilerini dinleyen Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak vatandaşa birlikte hizmet ettikleri muhtarların her zaman yanında olduklarını söyledi. Yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, millete hizmet yolunda tüm muhtarlara başarılar diledi. Göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla millete hizmet yolunda güzel işlere imza attıklarını söyleyen Oğuz, bundan sonra da vatandaşların memnuniyeti için muhtarlarla birlikte aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Oğuz, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar ve ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet dileyerek, tüm muhtarların günlerini kutladı.

Muhtarlar da kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ın bütçesine onay21 Ekim 2021 Perşembe 00:08
  • 150 Yeni İtfaiyeci Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • Hibe Buğday Desteği 21 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • KKTC’den Etimesgut’a Ziyaret21 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Türbeler Bakıma Alındı21 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı Trafiğe Açıldı21 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Altındağlı Boksörler 11 Madalya Kazandı21 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • AK Gençlikten Kırtasiye Yardımı21 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Yenimahalle’nin 2022 bütçesi 720 milyon 500 bin20 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Sincan Müzik Akademisi Kapılarını Açıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti