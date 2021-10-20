Başkan Oğuz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yerel yönetimlerin ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, vatandaşların memnuniyeti için muhtarlarla birlikte var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Muhtarlar Günü Kahramankazan’da kutlandı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen törene ilçe protokolü ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti.

Muhtarlarla beyin fırtınası

Başkan Oğuz, törenin ardından muhtarlar onuruna bir öğle yemeği verdi. Burada muhtarlarla sohbet eden Oğuz, mahallelerde yaptıkları çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarların sorun ve önerilerini dinleyen Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak vatandaşa birlikte hizmet ettikleri muhtarların her zaman yanında olduklarını söyledi. Yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, millete hizmet yolunda tüm muhtarlara başarılar diledi. Göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla millete hizmet yolunda güzel işlere imza attıklarını söyleyen Oğuz, bundan sonra da vatandaşların memnuniyeti için muhtarlarla birlikte aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Oğuz, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar ve ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet dileyerek, tüm muhtarların günlerini kutladı.

Muhtarlar da kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Oğuz’a teşekkür etti.