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Başkan Serhat Oğuz'dan hasta vatandaşlara ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki devlet hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Başkan Serhat Oğuz'dan hasta vatandaşlara ziyaret

Başkan Oğuz, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Oğuz, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi. Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Oğuz ayrıca, evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmadı. Oğuz, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretinden dolayı Oğuz’a teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.  

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Moral verebilmek mutluluk

Başkan Oğuz, göreve başladığı günden bu yana toplumun tüm kesimleriyle aralıksız olarak bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, “Bu ziyaretlerimizden biri de hasta vatandaşlarımızı ziyaretlerimiz. Devlet hastanemizde yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hal hatırlarını sorduk. Ziyaretlerimizle onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek bu bizim için en büyük mutluluk. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

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