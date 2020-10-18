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Başkanı Ramazan Şimşek'ten berberlere destek ziyareti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sürecinde büyük sıkıntı yaşayan esnafın yanında olmaya devam ediyor.
Başkanı Ramazan Şimşek'ten berberlere destek ziyareti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde Gölbaşılıların ve esnafın yanında olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, berberleri ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyarette esnafa, 5 litre kolonya, 5 litre şampuan ve tek kullanımlık önlük hediye eden Şimşek “Salgın başladığından beri esnafımızın yanında olmaya devam ettik ve edeceğiz. Her Cuma iş yerlerinin dezenfeksiyon işlemini sağladığımız esnafımıza destek amaçlı kolonya ve şampuan desteği verdik. İnşallah bu dönemi el ele atlatacağız. Sizler Gölbaşı sokaklarımızın ışıklarısınız. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığı bizler için her şeyden önemli. Sizlerde dükkanlarınızda hijyen kurallarına uyarak, kaliteli hizmet çizginizden ödün vermeyin” dedi.

Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür
Salgın sürecinde göstermiş olduğu özverili çalışmalar sebebiyle Başkan Şimşek’e teşekkür eden esnaflar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: “Pandemi döneminde en iyi çalışan belediyelerden birisiniz. Biz esnafa verdiği değerden ve hassasiyetten dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dezenfektanımızı, şampuanımızı, tek kullanımlık önlüklerimizi, malzemelerimizi hiç eksik etmediniz. Kâğıt havlu peçeteye kadar her şeyi düşündünüz. Dükkanlarımızı sık sık dezenfekte ettiniz. Allah razı olsun.”

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