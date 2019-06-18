Başkent'in gururu FOMGET

Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, Türkiye kadınlar 2. liginde şampiyon olarak 1. Lige yükseldi.

Kadınlardan oluşan futbol takımı ile futbolu bayanlara ve Ankara’ya sevdiren FOMGET, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor ve Kocaeli Bayan Futbol Takımları gibi adını duyurmayı başardı ve 2. Lig’den 1. Lige yükseldi.

FOMGET FUTBOLDA DA ŞAMPİYON

Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, gerek Türkiye Kadınlar Liginde gerekse Genç ve Yıldız Kızlar Şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla Başkent’in gururu oldular.

Büyükşehir FOMGET Kadın Futbol Takımının almış olduğu başarı ödülleri sırasıyla şöyle:

• 2009-2010 Ankara Minik Kızlar Bölge Şampiyonluğu

• 2012-2013 Türkiye Yıldız Kızlar İkinciliği

• 2013-2014 Türkiye Genç Kızlar İkinciliği

• 2014 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü

• 2015 Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonluğu

• 2015 Türkiye Genç Kızlar Şampiyonluğu

• 2015 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü

• 2016 Türkiye Genç Kızlar Üçüncülüğü

• 2016-2017 Türkiye Kadınlar 3. Ligi Şampiyonluğu

• 2017 Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonluğu

• 2017 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü

• 2017- 2018 Kadınlar 2. Lig Üçüncülüğü

• 2018 Türkiye Yıldız Kızlar Üçüncülüğü

• 2018 Türkiye Genç Kızlar İkinciliği

• 2018-2019 Türkiye Kadınlar 2. Ligi Şampiyonluğu

KUPALI KUTLAMA

Madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törenle alan FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, başarılarını kulüp yöneticileri ve aileleriyle birlikte kutladı.

Oynadığı 28 karşılaşmanın 23’ünü galibiyetle, ligi de 71 puanla tamamlayan FOMGET’li bayan futbolcular, Büyükşehir ve Başkenti en iyi şekilde temsil ederek, hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılara imza atmayı sürdürüyor.



