Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile 19 Eylül Cumartesi günü evinde oynayacağı 2. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın'dan yoksun çalıştı.

Yalçın'ın yardımcıları yönetimindeki idmanda, Trabzonspor karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2, dar alanda tek pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını 16 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.