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Beşiktaş, Denizli'ye gitti

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli'ye hareket etti.
Beşiktaş, Denizli'ye gitti

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, takımla birlikte Denizli'ye gitti. Öte yandan bir grup taraftar da Denizli'ye gitmek üzere BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan takımı meşaleler yakıp, tezahüratlar ve başarı dilekleriyle uğurladı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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