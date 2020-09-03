  • BIST 1.084
  • Altın 459,184
  • Dolar 7,3774
  • Euro 8,7100
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero: Burada bir çıkış yakalamak istiyorum

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, "Bana güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum. Çalışıp karşılığını vermek ve burada bir çıkış yakalamak istiyorum." dedi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Montero: Burada bir çıkış yakalamak istiyorum

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı takımda çıkış yakalamak istediğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi Youtube kanalına konuşan İspanyol savunma oyuncusu, "Bana güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum. Çalışıp karşılığını vermek ve burada bir çıkış yakalamak istiyorum." diye konuştu.

Özelliklerinden bahseden Montero, "Topla oyunda iyiyimdir. Pozisyon alma ve agresif olmam da diğer özelliklerim." dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Montero, "Ben bu takımın başarısı için elimden geleni yapacağım, taraftarlarımız emin olsunlar. Stada gelemiyorlar ama umarım kısa sürede onların sesini statta duyarız. İlk antrenmana çıktım, arkadaşlarımı ve hocama alışmaya çalışıyorum. Dil konusunda kendimi geliştirebileceğim kadar geliştireceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası tamamlandı02 Eylül 2020 Çarşamba 23:13
  • Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak02 Eylül 2020 Çarşamba 15:47
  • Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ampute futbolda sezon açılıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 15:46
  • Dünya Ralli Şampiyonası yeniden başlıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 15:46
  • Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ampute futbolda sezon açılıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 13:03
  • Mert Nobre: Her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz02 Eylül 2020 Çarşamba 12:43
  • A Milli Futbol Takımı Sivas’a gitti02 Eylül 2020 Çarşamba 12:41
  • Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'yu transfer etti02 Eylül 2020 Çarşamba 09:30
  • Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti01 Eylül 2020 Salı 23:17
  • Başkentte 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek' Erasmus projesi tanıtıldı01 Eylül 2020 Salı 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti