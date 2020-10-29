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Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier: Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier, "Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim." dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier: Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı takıma transferinin kendisi için zor olmadığını ve uygun koşullar oluşması takdirde burada kalmak istediğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Fransız futbolcu, "Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de futbolu çok seven bir kitle olduğunu söyleyen Rosier, "Çok uzun zaman olmadı ama gerçekten büyük bir taraftar kitlesi var. Takım için yaşayan bir kitle var. Bu da benim motivasyonumu çok yükseltiyor. Türkiye'de futbolun insanların hayatında büyük bir yer tuttuğunu görüyorum. Bu da Beşiktaş'a gelirken benim için önemli bir sebepti. Ligin 21 takımla oynanması bir zorluk oluşturacağını düşünmüyorum. Biz zaten hayatımızı futboldan kazanıyoruz. İyi antrenman yaparsanız çok sayıda maç yapmak zorluk oluşturmaz. Biz de iyi antrenmanlar yapıyoruz ve maçlara hazır çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Denizli maçında kırmızı kart dengemizi bozdu"
Yukatel Denizlispor deplasmanında Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Fransız futbolcu, "İlk maçım güzel geçti. Kişisel olarak değil kolektif olarak güzel işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kalmamıza rağmen 3 puanı kazandık. Denizli maçında kırmızı kart dengemizi bozdu. Maç boyunca çok koştuk ve 3-0'a getirdik. Oyunun sonunda tedirginlik yaşadık ama sonuç çok önemliydi. Orada istediğimiz aldık. Benim için pozitif bir başlangıç oldu. Taraftarlarımız memnun kaldıysa bu benim memnun eder. En iyi performansım diyemem, daha iyisini yapabilirim. Hala geliştireceğim yerler var." ifadelerini kullandı. 

"Yüksek sayıda maç yapıp takıma katkı yapmak istiyorum"
Sol bekte de görev yapabildiğini de sözlerine ekleyen siyah-beyazlı oyuncu şunları söyledi:

"Dijon'da sol bekte de maç oynadım. Bundan rahatsızlık da duymadım. Bana sorarsanız sağ bekte oynamayı tercih ederim. Burada önemli olan takıma katkıyı yükseltmek ve takımın kazanabilmesi. Esas olarak sağ bek oynayan bir oyuncuyum, gerekli durumlarda kanat da oynayabilirim. Mümkün olduğunca yüksek sayıda maç yapıp takıma katkı yapmak istiyorum. Takımda atmosfer gayet iyi, Fransızca konuşan 5 oyuncu var. Takımın geri kalanı ile daha iyi uyum kurmak için İngilizce dersleri almaya başladım. Adaptasyon anlamında epey yol aldık, Fransızca konuşanlarla daha çok iletişim kuruyoruz ama takımın tümüyle güzel bir entegrasyon yakaladım."

Türk insanının dost canlısı tutumunun kendisini etkilediğini söyleyen Rosier, "İstanbul'da zorluk yaşadığımı söyleyemem. Belki dil konusu bir zorluk olabilir. Gördüğüm her şey pozitif. Buraya gelene kadar Türkiye ile ilgili pek bir fikrim yoktu. İnsanların dost canlısı davranışı görünce çok etkilendim. Buraya gelen ailem ve arkadaşlarım da bu fikirleri paylaşıyorlar." şeklinde konuştu.

Önceliğinin asist yapmak olduğunu söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Oynadığım pozisyon itibariyle önceliğim asist yapmak. Sahaya çıkarken bugün en iyisini yapayım, takıma katkı yapayım ve asist yapayım diye düşünüyorum. Gol istatistiğini sorun haline getirmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmayan Rosier sağlık durumu ile ilgili olarak,"Çok ciddi bir şey yok, pazar günü bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum." dedi.

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