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Beyaz Saray George Floyd protestoları nedeniyle tecrit altına alındı

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de düzenlenen protestoda gösterilerle polis arasında arbede çıktı. Protestoların şiddetlenmesi üzerine Beyaz Saray'ın tecrit altına alındığı
Beyaz Saray George Floyd protestoları nedeniyle tecrit altına alındı

George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar başkent Washington DC'ye de sıçrarken, kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinden Beyaz Saray'a yürümek isteyen göstericilere polis Beyaz Saray yakınlarında engel olmak istedi.

​Polis, "adalet yoksa huzur yok" sloganları atan yüzlerce göstericinin, Beyaz Saray'ın önündeki "La Fayette" parkındaki demir parmaklıklara yaklaşmasına izin vermeyince arbede yaşandı.

"FLOYD İÇİN ADALET"

Göstericilerden bazıları ellerindeki Amerikan bayraklarını ateşe verirken, Başkanı korumakla görevli Amerikan Gizli Servisi takviye kuvvet talebinde bulundu.

Giderek kalabalıklaşan grup, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. 

Protestoların şiddetlenmesi üzerine Beyaz Saray'ın tecrit altına alındığı bildirildi.

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alındığı sırada bir polisin uzun süre diziyle ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

Protestolar sonucu harabeye dönen şehirde valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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