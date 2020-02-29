Birlik İçerisinde Olmalıyız

Bazı organları hasta olan bir insanın vücudu nasıl zayıf ve güçsüz düşerse; fitnenin yaygınlaştığı, tefrikanın girdiği, birlik ruhunun kaybolduğu toplumlar da öyle güçsüzleşirler.

Bunun için bir milleti yıkmak isteyenler, önce o milleti meydana getiren fertler arasında ayrılık tohumları ekerek onları birbirine düşürürler. Birlik ve beraberliklerini bozarlar.

Maddi ve manevi güçlerini kardeşlerine karşı kullanan ve düşmanlarını unutanlar kolayca başkalarına yem olurlar.

Bu gerçek, öteden beri bilindiği için dünyaya hükmetmiş nice büyük devletler düşmanları tarafından önce içeriden parçalanmış sonra yıkılıp tarihten silinmişlerdir.

Cenâb-ı Hakk bu gerçeği bizlere hatırlatmakta ve böyle bir akıbete uğramamamız için kendisinin ve O'nun Peygamberinin emirleri çerçevesinde birlik ve beraberliğin korunmasını emretmektedir.

Birbirimizi farklılıklarımızla kabul edip her ne şekilde olursa olsun “Yaradılanı severim Yaradan’dan ötürü” anlayışını kendimize şiar edinirsek, ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu bilir ve her zaman insanlığın yararına hareket etmeye elimizden geldiğince özen gösteririz.

O zaman birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz temellerini oluşturmuş oluruz.

Toplum refahını umursamayıp ölçü olarak sadece kendi çıkarlarımızı göz önünde bulundurursak maalesef bu durumda toplumun içine giren tefrika ile birlik ve beraberliğimizin sonunu getirmiş oluruz.

Nihayetinde devletimizin çöküşünün anahtarını kendi ellerimizle fitneden beslenenlere teslim etmiş oluruz.

Türk milletinin tarihte birçok kez bütün ayrılıkları yok ederek devletin, milletin ve yüce dinimiz İslam'ın bekası için nasıl bir araya geldiği herkesçe malumdur.

Yüce Allah devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin.

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Geçen gece yüreğimize kor gibi düşen şehit haberleriyle sarsıldık.

Bir taraftan rejim diye açıklamaların yapıldığı, diğer taraftan Rusya ve Suriye'nin birlikte yaptık beyanı verdiği, düşman adının açık açık söylenmediği Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların bombalı saldırısında şehit sayısı oldukça fazla…

Korkusuzca cephelerde mücadele edenler, bu vatanı koruyanlar; kahpeler tarafından hiç beklenmedik anlarda şehit olmakta, acıları yüreğimizi sızlatmakta, arşı titretmektedir.

Kahramanlarımız can vermekte...

Onlar ki; vatanı için bin canı olsa verecek, değerleri için kendinden değer katacak yiğitler...

Vatan uğruna ölmek; onların gözünde cesaretin, inancın, asaletin remzidir.

Millet olarak beklentimiz şehitlerimizin hesabının sorulması.

Gerekirse tüm Suriye yıkılsın ama artık bir şehit haberi daha gelmesin.

Allah, onlara rahmeti ile muamele etsin, yaralı askerlerimize acil şifalar versin, cennetinde yer ayırsın inşallah.