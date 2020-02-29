İslami STK’lar ve yeni iletişim dili

Acımız büyük.

İdlib’de Rusya destekli rejim güçlerinin alçak saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Allah’ım sen Mehmetçiğimizi koru.

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Geçtiğimiz hafta İzmir’de Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Strateji Geliştirme Kurulu tarafından “Dünü Bugünü ve Yarını ile Sivil Toplumda Gençlik Çalıştayı” düzenlendi.

Eğitimci Yazar Ali Haydar Haksal, Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar eski Başkanı akademisyen Kudret Bülbül, AA eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, Avukat Ali Aktaş gibi isimlerle birlikte davetli olduğumuz çalıştayda, İslami sivil toplum kuruluşlarının içinde bulunduğu durum masaya yatırılırken, sıkıntılar ve çözüm yolları konuşuldu.

Özellikle 15 Temmuz sonrası insanların sivil toplumdan biraz daha uzaklaştığı, sivil toplum kuruluşlarına katılımın biraz daha azaldığı bir gerçek.

AGD’nin de buradan hareketle, böyle bir çalıştay düzenleyerek “Yeni dönemde sivil toplum kuruluşları nasıl çalışmalı”, “Yeni neslin sivil toplum algısı ve yeni nesil ile birlikte çalışmanın yolları neler” şeklindeki sorulara cevap aramaya çalışması çok önemliydi.

Çalıştaydaki konuşmalarımda özetle şunları söyledim:

Bir STK’nın büyümesi, güçlenmesi faaliyetlerinde “şeffaf” ve “güven vermesi”ne paralel olarak “gönüllü sayısı” ve “bağışçılarının artması”yla mümkündür.

Bu da faaliyetlerin; yardım ve hizmetlerin ne kadar çok insana gösterilmesi, tanıtılması ve haberdar edilmesiyle alakalıdır.

Diğer taraftan, dünya-teknoloji sürekli gelişiyor, buna paralel olarak alışkanlıklar değişiyor. STK’ların bu gelişim ve değişime göre gönüllü/üye bulma yol ve metotlarını çeşitlendirmesi, bağış toplama yöntemlerine yenilerini katması gerekiyor.

Bu noktada “iletişim”in önemi bir kez daha öne çıkarken, kastım bilindik “reklam”, “bilbord”, SMS” metotları değildir; mevcut gazetelere, TV kanallarına, internet sitelerine ücretli reklam verilmesi hiç değildir.

Yeni bir iletişim dili geliştirilmeli:

Gençlik başta olmak üzere insanlarımız bugün internette; video ve resim paylaşımı yapılan site, sayfa ve programlarda, sosyal medyada vakit geçiriyor, oralarda “sosyalleşiyor”. Yapılan araştırma sonuçlarına göre ev hanımları bile günde en az 3 saatlerini buralarda geçiriyor.

Gençlerle, ev hanımları ile iletişim kurulmak isteniyorsa öncelikle bu mecralarda olunması gerekiyor.

Nasıl olur bu?

Önerim şu:

AGD gibi eğitim odaklı ve öğrencilere hitap eden İslami STK’lar kendi içinden sosyal medya ve SEO uzmanları, yazılımcı, internet editör ile teknik elemanları ve hatta ‘youtuber’lar yetiştirmeli; bu kişilerden bir PR EKİBİ oluşturmalıdır.

Bu öyle “şu şu isimleri seçip ekip kuralım”la olmaz.

Kendi içimizden bu alanlarda bilgi becerisi olanların tespiti tamam… Ayrıca sıfırdan hızlıca sosyal medya uzmanları yetiştirilmesinden söz ediyorum.

Nitekim Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV’in “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması” da gösteriyor ki, iletişim yapan, kendilerini daha çok duyuran STK’lar, daha çok bağış alıyor, gönüllü sayısını artırıyor ve daha güvenilir oluyor, bağış süreçlerinde puanlarını artırıp güven endeksinde diğerlerinin önüne geçiyor.

İslami STK’lar kendilerine özgü olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz dönemin iletişim araç gereçleriyle donanmış “yeni bir alış-veriş ekibi” için acilen adım atmalıdır.

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Çalıştayda bu şekilde özetle aktarmaya çalıştığım görüş ve önerilerimizin dikkate alınmasını temenni ediyor,

İzmir’de bizi ağırlayan AGD Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı Safa Narlı ve arkadaşlarına misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.

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MUTLUYUM, UMUTLUYUM

Değerli okurlar,

Özellikle yerel medya için büyük bir önemi bulunan Basın İlan Kurumu’nun Ankara İl Müdürlüğü görevine atanan Murat Yürekli’yi huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum.

Murat Yürekli’yi bu makamda görmek beni bir hayli mutlu etti.

Henüz çocuk yaşta gazete dağıtıcılığı yaparak girdiği medya sektörünün yerel ve ulusal ayağında değişik pozisyonlarda görev almış, TRT ve AA’da koordinatörlük yapmış, BİK’in Samsun, Elazığ, Ordu ve Denizli Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, bu arada yine gazetecilik üzerine yüksek lisansını tamamlamış bir isim Murat Yürekli.

Yani sektörden biri… Yani donanımlı, tecrübeli, kısacası son derece liyakatlı biri…

İnanıyorum ki, gazetelerin, gazetecilerin sorunlarını, beklentilerini çok biliyor; bu noktada önemli projelere imza atacak.

Bu nedenlerle mutluyum, umutluyum.

Hem kendi hem de gazetemiz adına Murat Bey’i tekrar kutluyor, “hoş geldiniz” diyorum.



