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'Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz'

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Doğan, "Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz." açıklamasında bulundu.
'Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz'

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmeleri kararına ilişkin olarak, "Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz." ifadesini kullandı.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana çok zorluklarla karşılaştıklarını ve arkadaşlarıyla bunları aşmasını bildiklerini belirtti.

"Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur"
"İnşallah bunu da aşacağız." sözlerini kullanan Ertuğrul Doğan, UEFA'nın verdiği karara karşı "Safları sıklaştıralım.'' çağrısında bulundu.

Trabzonspor'un ekonomik durumuna da değinen Doğan, " Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın." şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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