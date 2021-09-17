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Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti

DEMOKRAT Parti Bolu İl Başkanlığı, il yönetimine usulsüz yöntemlerle başkan atandığı iddiasıyla, topluca istifa etti.
Bolu'da, Demokrat Partililer topluca istifa etti

Demokrat Parti’nin eski Bolu İl Başkanı Adem Gümüş, yönetimi ve partililerden oluşan 60 kişi Demokrat Parti'den istifa etti. Partililer, istifa kararlarını düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu. Yeni İl Başkanlığı atamasında usulsüzlük yapıldığını iddia ederek istifa eden partililer adına konuşan eski İl Başkanı Adem Gümüş, "Şu partimizi uğrattığı hezimete karşı ben soğudum ve arkadaşlarımızın da isyanını gördüm. Biz de grupla birlikte üzüntüyle istifa etme kararını aldık. Şu an biz kalabalık olmasın diye az kişi geldik buraya. Şu ana kadar bugün 60 kişi istifa etti. Bu istifalar devam edecek. Bolu merkezle kalmayacak. Bütün ilçeleri de gezerek biz hak etmediğimiz bu olayı anlatacağız. Her ilçede de istifalarımızı sürdüreceğiz. Tabanda biz artık amacımız olmayan bir inancın yanında olmama kararını bugün aldık. Bunu da imzaladık. Üzülerek Demokrat Parti'den istifa ettik. Bu heyet Ankara'da olduğu sürece biz bunlarla birlikte olmayacağız. Çünkü Genel İdare Kurulu yok. Teşkilat başkanı yok. Hiçbir partide böyle bir olay yoktur. Bir teşkilat başkanı olmayan partinin yaşaması mümkün değildir. Biz demokrasi adına uğradığımız haksızlığı hazmedemediğimiz için istifa ettik" dedi.

Adem Gümüş, istifaların devam edeceğini belirterek, "Bundan sonra bir partiye geçmeyi düşünmüyoruz. Öyle bir konu için istifa etmemiz söz konusu değil. Şu anda bizim genel merkezimiz bizi arkadan vurdu. Kayıtlı üyelerin yüzde 70'inin üzerinde istifa olacağına inanıyorum. Çünkü telefonlarım gece gündüz susmuyor" diye konuştu.

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