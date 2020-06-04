  • BIST 109.030
  • Altın 370,198
  • Dolar 6,7605
  • Euro 7,5712
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 109.383,75 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 272,41 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 109.383,75 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile spor oldu.

Dün yükselişini üst üste 11'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FİSKOBİRLİK'in 2020 ciro hedefi 500 milyon lira03 Haziran 2020 Çarşamba 17:17
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Habur ve Gürbulak kapılarını bu hafta açıyoruz03 Haziran 2020 Çarşamba 14:54
  • Oyun sektörü desteklerle başarıdan başarıya koşuyor03 Haziran 2020 Çarşamba 14:11
  • Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu03 Haziran 2020 Çarşamba 14:10
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Lisanslı depoculukta hedef 10 milyon ton03 Haziran 2020 Çarşamba 13:17
  • Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı03 Haziran 2020 Çarşamba 13:15
  • İş Bankası'ndan blockchain teknolojisiyle dış ticarette ödeme garantisi03 Haziran 2020 Çarşamba 12:33
  • Bu tesiste günlük 2,5 milyon maske üretiliyor03 Haziran 2020 Çarşamba 12:33
  • Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber03 Haziran 2020 Çarşamba 11:07
  • Ziraat Bankası'ndan küçükbaş hayvan varlığını artıracak iş birliği03 Haziran 2020 Çarşamba 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti