  • BIST 1.333
  • Altın 455,137
  • Dolar 7,8022
  • Euro 9,4200
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 1.326,76 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 artışla 1.326,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,47 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.326,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

Dün, önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Güneş paneli projemiz için kamudan finansal teşvik almadık'02 Aralık 2020 Çarşamba 09:17
  • İran'da son 24 saatte 382 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti01 Aralık 2020 Salı 15:18
  • İstanbul'da kasımda perakende ve toptan fiyatlar arttı01 Aralık 2020 Salı 15:17
  • Uluslararası Yatırım Zirvesi, 7 Aralık'ta başlayacak01 Aralık 2020 Salı 14:43
  • Varank: Bu musibeti yenmek elimizde01 Aralık 2020 Salı 14:42
  • Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek01 Aralık 2020 Salı 11:43
  • Kasım ayında Beşiktaş yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe üzdü01 Aralık 2020 Salı 11:42
  • İhracat 10 ayda en çok eczacılık ürünlerinde arttı01 Aralık 2020 Salı 11:10
  • Su ürünleri destekleri başvuruları için son gün 25 Aralık01 Aralık 2020 Salı 11:10
  • Bakan Varank: 396 KOBİ'ye 158 milyon lira destek verilecek01 Aralık 2020 Salı 10:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti