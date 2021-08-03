Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,65 değer kazanarak günü 1.408,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile spor oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel ölçekteki etkilerinin izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzeri veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

