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Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş

Mali kriz içerisindeki Bursaspor, Süper Lig’e yükselememenin sıkıntısını yaşıyor. Federasyon gelirleri 8 kat aşağı düşen Bursa kulübü, düzenlediği kampanyalarda ise beklediği desteği alamadı.
Bursaspor'da kaçan balık büyük oldu: 8 katlık düşüş

2018/19 sezonunda Süper Lig’e veda ederek yoluna TFF 1’inci Lig’de devam eden Bursaspor, geçtiğimiz sezon Play-Off hattında yer almasına karşın yarı final ayağında elenince, Süper Lig biletini alamadı.

Mali açıdan zorlu bir sürece girecek olan Bursa kulübünde, olağanüstü kongre kararı da alınırken; Süper Lig’e katılamama nedeniyle önemli bir gelir kaybı da yaşandı. Süper Lig’e katılım payı olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dağıtılacak 37.8 milyon TL’den olan Bursaspor Kulübü, aynı zamanda burada elde edebileceği performanslar gelirlerinden de mahrum kaldı.

Süper Lig ile TFF 1’inci Lig’deki ekipler arasında gelir dağılımındaki uçurum ise dikkat çekici. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu son sırada bitiren MKE Ankaragücü, 72 milyon TL’lik gelirin sahibi olurken; bir alt ligi Play-Off hattında bitiren Bursaspor’un lig gelirleri ise, yaklaşık olarak 12 milyon TL civarında. Bu durum, özellikle TFF 1’inci Lig’de yer alan ekiplerin mali yapısını zora sokarken, Bursaspor, önümüzdeki sezon da aynı ligde yer alacak.

Gelir dengesindeki farkı gösteren etkenlerden birisi de Bursaspor’un, Süper Lig’de küme düştüğü 2018/19 sezonu oldu. Katılım payı olarak 38.5 milyon TL, performans primi olarak 42 milyon TL, şampiyonluk primi olarak 3.3 milyon TL ve düşme yardımı olarak 4 milyon TL’yi kasasına koyan Bursaspor, bir alt lige düşmesine karşın o sezon toplamda 87.8 milyon TL’lik bir gelir sağladı. Bursaspor’un bugünkü lig gelirlerine bakıldığında ise 8 katlık düşüş dikkat çekiyor.

Mart ayında yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da Bursaspor Kulübü’nün borcu, 447 milyon TL olarak açıklanmıştı.

Süper Lig’de katılım payının yanı sıra; galibiyete 2.7 milyon TL, beraberliğe ise 1.35 milyon TL prim veriliyor.

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