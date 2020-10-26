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Büyükçekmece'de tartıştığı kişilerin ateş açtığı kişi ağır yaralandı

BÜYÜKÇEKMECE'de bir kişi tartıştığı kişiler tarafından tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı
Büyükçekmece'de tartıştığı kişilerin ateş açtığı kişi ağır yaralandı

Olay, 21.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Dilaver Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı binada oturan Adnan E. bilinmeyen sebeple iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar Adnan E.'ye tabancayla ateş etti. Adnan E.yere düşerken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Adnan E. ambulansla alınarak Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   

Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Vurulduğu sırada Adnan E.'nin evde bulunan eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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