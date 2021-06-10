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Büyükşehir 250 zabıta memuru alımı yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 250 zabıta memuru alımı için ilana çıktı.
Büyükşehir 250 zabıta memuru alımı yapacak

Sınava girmek isteyen adayların “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuru formunu doldurarak, 14-30 Haziran 2021 tarihleri arasında istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 6-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye alımının ardından KPSS puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru almak için ilana çıktı.

Zabıta memurluğu için başvuru yapmak isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden formu doldurarak, 14-30 Haziran 2021 tarihlerinde Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek şahsen başvuruda bulunabilecek.

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KPSS PUANINA GÖRE ALIM
Adaylar başvurulara ait tüm bilgilere “http://www.ankara.bel.tr/index.php?cID=14521” adresinden de ulaşabilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 14-30 Haziran 2021 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek.

KPSS puanına göre alımı yapılacak zabıta memurluğu için başvuru esnasında adaylardan istenilecek belgeler ise şöyle:
-Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,
-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
-KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,
-2 adet biyometrik fotoğraf.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 2 Temmuz 2021 tarihinde “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ilan edildikten sonra 6-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 250 kadın ve erkek zabıta memurunu istihdam edecek.

Adaylarda; 30 yaşını doldurmamış, erkekler için 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.

Zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adaylarla ilgili kadro ayrıntıları ise şöyle:

Sıra No

 

Kadro

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Sayısı

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Türü

KPSS

Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

10/8/7

150

Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/

Erkek

P3

70

2

Zabıta Memuru

GİH

10/8/7

70

Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarından birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/

Erkek

P93

65

3

Zabıta Memuru

GİH

10/8/7

20

Üniversitelerin Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve

Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve

Kontrol önlisans programlarının birinden

mezun olmak,en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/

Erkek

P93

65

4

Zabıta

Memuru

GİH

10/8/7

10

Üniversitelerin Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği,

Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği,

Fermente Ürünler önlisans programlarının

birinden mezun olmak. Ön Lisans Mezunu olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Kadın/

Erkek

P93

65

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