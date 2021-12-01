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Çankırı Belediyesi’nden Engelliler Günü Farkındalık Konseri

Çankırı Belediyesi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısı ile engeli olan vatandaşlar ve aileleri için “Engelsiz Müzikal” programı düzenliyor. 
Çankırı Belediyesi’nden Engelliler Günü Farkındalık Konseri

Herkese ücretsiz olan konseri ise engelli bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak amacı ile oluşturulan Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) Müzik Topluluğu verecek.

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Çankırı, 3 Aralık Engelliler Günü’nde Gölbaşı Belediyesi UYUM Müzik Topluluğu’nu ağırlayacak. 1 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te Atatürk Kültür Merkezinde sahne alacak Gölbaşı Belediyesi UYUM Koro Ekibi engeliler ve ailelerine müzik ziyafeti verecek. Ücretsiz düzenlenen konser, herkese açık olarak yapılacak.

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