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Cansuyu, mazlumlara umut oldu

Cansuyu Derneği Fildişi Sahili’nin kurak bölgelerinde 20 tane su kuyusu açarak on binlerce mazluma umut oldu.
Cansuyu, mazlumlara umut oldu

Cansuyu Derneği, dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlattığı “Su Kuyusu Projesi” ile onlarca ülke, yüzlerce bölgede binlerce su kuyusu açtı. En önem verdiği çalışmalardan birisi olan proje ile milyonlarca insanı hasret oldukları temiz suya kavuşturan dernek, bu alandaki çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Batı Afrika Ülkesi olan Fildişi Sahili’nde de 20 tane su kuyusu açan Cansuyu, Abengourou bölgesinin kurak kesimlerinde yaşayan mazlumlara umut oldu. Açılan su kuyuları ile on binlerce Fildişili mazlumun temiz ve içme su ihtiyacı karşılanırken, bir yandan çamurlu suyun neden olduğu birçok hastalığında önüne geçiliyor, diğer yandan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunuyor. 

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Binlerce muhtaca kurban etleri dağıtıldı.

Fildişi Sahilindeki çalışmaları su kuyusu projesi ile sınırlı kalmayan Cansuyu, hayırsever vatandaşlar tarafından vekaletle bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanları da keserek etlerini de bölgedeki 10 binden fazla muhtaca ulaştırdı. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde gönül köprüleri kuruldu.

Açtığımız kuyular kardeşlerimizin yüzünde tebessüme dönüştü. 

Gerçekleştirilen Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış ilişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan Fildişi Sahili’nin büyük bölümünde temiz su sıkıntısı olduğunu ve açılan su kuyularının büyük bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Ceylan: “Fildişi Sahili Afrika’nın kurak ülkelerinden birisi ve kavurucu sıcaklar insanların zorlu yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Bizlerde Cansuyu olarak on binlerce kardeşimizin temiz su ihtiyacını karşılamak için farklı bölgelerde 20 tane su kuyusu açtık. Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile açtığımız kuyular bölgedeki kardeşlerimizin yüzünde tebessüme dönüştü. Bugüne kadar Afrika ve Asya ülkelerinde binlerce su kuyusu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Mazlum kardeşlerimizin temiz su sıkıntısını çözmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz.” dedi.

Su kuyusu çalışmalarının ardından adak, akika ve şükür kurbanları keserek Fildişili muhtaçlara dağıttıklarını ekleyen Ceylan, “10 binden fazla muhtaç kardeşimiz için hayırsever bağışçılarımızın bizlere emanet edip vekaletini verdikleri kurbanları keserek etlerini dağıttık ve mazlumların sofralarına misafir olduk.” dedi. 

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