Çeçen Cihadı ve Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu -1

Rus kafirine karşı yürütülen efsane Çeçen Cihadı esnasında yaralanıp gazi olma şerefini taşıyan İmran Abdülazimov (50), Azerbaycan’a yerleşti. Ailesiyle birlikte burada kalan Abdülazimov, 2002 yılında tedavi amacıyla ilk defa Türkiye’ye giriş yaptı. 10 gün Türkiye’de kalan Abdülazimov, tekrar Azerbaycan’a geri döndü. Türkiye’de yaşamaya karar veren Abdülazimov, 2008 yılı Mart ayında Türkiye’ye giriş yaparak oturum izni aldı. Abdülazimov, ailesini de 2008 Mayıs ayında İstanbul’a getirerek Başakşehir’de yaşamaya başladı. 2008 yılında İstanbul’da Çeçen komutanlara yönelik suikast girişimleri üzerine İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2008 tarihinde Abdülazimov’un oturum iznini iptal etti. 29239/179709 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın kararında, Abdülazimov’un sınırdışı edilerek Rusya’ya gönderileceği ifade edildi. Bunun üzerine polis, 19 Kasım 2008 tarihinde Abdülazimov’u “Polis merkezine gideceğiz, birkaç sorunun ardından serbest bırakacağız” diyerek gözaltına aldı.

BBP Genel Başkanı Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu o günlerde Vakit gazetesine yaptığı açıklamada, Çeçen komutanın Rusya’ya iade edilmesinin bir cinayet olacağını ve bu durumun uluslararası hukuka da aykırı olduğunu söylemişti.

Merhum Yazıcıoğlu; “Türkiye, kendisine sığınan bir mülteciyi hiç kimseye vermek zorunda değil. Uluslararası hukuk da bu konuda açıktır. İnsan hakları bağlamında değerlendirecek olursak, bizim için büyük bir ayıptır. Eğer Rusya’ya teslim edersek hiçbir saygınlığımız kalmaz. Şu ana kadar teslim edilenlerin akıbeti bilinirken böyle bir karar almak cinayet anlamına gelir. Ben de gerekli girişimlerde bulunacağım” demişti.

Çeçenistan’da Ruslara karşı savaşan Çeçen Komutan İmran Abdülazimov, İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile 2008 yılında Rusya’ya teslim edilmek istendi. Havalimanına getirilen Abdülazimov, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun telefonla kendisine ulaşarak pasaportunu yırtmasını söylemesiyle kurtuldu. O gün havaalanında pasaportunu yırtan Abdulazimov Moskova’ya gitmek istemediğini söyledi. Pasaportunu yırttıktan sonra yere yatırılarak kelepçelenen Abdülazimov, tekrar Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü ve Rusya’ya teslim edilmekten kurtuldu. Emniyette ifadesi alınan 4 çocuk babası Abdülazimov, Kumkapı’daki Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde Alperen Ocaklarının baskısı üzerine serbest bırakıldı.

Muhsin Başkan "- Dirensinn! Gerekirse pasaportunu yırtsın teslim olmasın. Ben şimdi Ankara'dan yola çıkıyorum." talimatı vererek Çeçen gazinin hayatını kurtarmıştır.

Geçtiğimiz Nisan’ın 19’unda Çeçen Direnişçi Gazi İmran Komutan Covid 19'a yenik düşerek Hakk’ın rahmetine kavuştu…