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Cemal Aydın hayatını kaybetti

Geçen hafta kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Cemal Aydın hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü'nün onursal başkanı Cemal Aydın 73 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen hafta kalp krizi geçiren ve Şehir Hastanesi'nde uyutulan Cemal Aydın'ın bu sabah yeni bir kalp krizi sonrası kalbi durdu. Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

1996-2008 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı yapan Cemal Aydın aynı zamanda 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev aldı.

Cemal Aydın'ın cenazesi ile ilgili detaylı bilgi ailesi tarafından duyurulacak. 

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