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Cimbom Madrid travmasını çabuk atlattı

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada goller Sofian Feghouli ve Ömer Bayram'dan geldi.
Cimbom Madrid travmasını çabuk atlattı

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İKİ TAKIM DA AYNI DİZİLİŞLE BAŞLADI

Galatasaray, mücadeleye kalede Muslera, savunmada Ahmet, Marcao ve Luyindama, beklerde Mariano ve Emre Taşdemir, ortada Lemina, Ömer Bayram, Feghouli ileride ise Andone ve Adem Büyük ile başladı.

Gaziantep ise kalede Günay, savunmada Tosca, Morais, Kana-Bıyık, Djibolodji, Oğuz, orta sahada Güray, Twumasi, Chibsah, Olkowski, ileride ise Kayode ile mücadeleye başladı.

MAÇTAN NOTLAR

19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Ryan Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Sofiane Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.

ÖMER'DEN ŞIK GOL

22. dakikada Gaziantep FK yarı sahasının sağ kanadından kullanılan taç atışını savunma kafayla uzaklaştırdı; dönen topu önünde bulan Ömer Bayram uzak mesafeden sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi.

37. dakikada soldan çizgiye inen Emre Taşdemir'in ortasında, Ryan Babel'in üzerinden atladığı topa Sofiane Feghouli iyi vuramadı ve top kalecide kaldı.

FEGHOULİ BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

43. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan getirip içeriye çevirdiği topu kale önünde sağ ayağıyla dokunarak tamamlayan Sofiane Feghouli farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 

Faslı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

69. dakikada rakip ceza sahasının sağ çaprazında Ryan Babel'in ara pasında topla buluşan Sofiane Feghouli uzak köşeye yerden vurdu ancak top direkten dönerek kaleci Günay Güvenç'in kucağına geldi.

81. dakikada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Sofiane Feghouli'ye bir kez daha direk izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 19'a yükselten konuk ekip Galatasaray 4. sıraya yerleşirken, ev sahibi Gaziantep FK 15 puanla kendisine 9. sırada yer buldu.

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