  • BIST 83.675
  • Altın 250,765
  • Dolar 6,1048
  • Euro 6,8129
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Çocuklara temizlik tiyatrosu

Altındağ Belediyesi ve ÇEVKO hem tiyatroya hem de çevre temizliğine teşvik açısından önemli bir farkındalığa imza attı.
Çocuklara temizlik tiyatrosu

Şair Baki Kültür Merkezi'ndeki 'Çevreci Kedi Çevki ile Dönüşüm İyi Gelecek' isimli tiyatro gösterisine yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Öğrencilerin topladığı plastik pet şişeler ve atık piller tiyatro bileti yerine geçti. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması hakkında bilgi edinen 4. 5. ve 6. sınıf öğrencileri, keyifli dakikalar yaşadı. Cam, plastik ve metal ambalaj kostümlerle sahneye çıkan oyuncular, Altındağlı öğrencilere geri dönüşümü anlattı. Etkinlik sonunda tüm öğrencilere içerisinde bilgilendirici broşür, magnet, kalem, top, pastel boya bulunan sıfır atık bez çantası hediye edildi.

gallery_-1-(1)-003.jpg

EĞİTİMLER VERİLECEK

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, çevre temizliğine ve geri dönüşüme verdikleri öneme dikkat çekti. Altındağ'ın el ele daha güzel bir hale geleceğini belirten Başkan Balcı, gençlik merkezlerinde, kadın eğitim kültür merkezlerinde, okullarda ve kreşlerde düzenledikleri çevre ve temizlik eğitimleriyle bu konuda büyük mesafe kat edeceklerinin altını çizdi. Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılacağına dikkat çeken Başkan Balcı, ilçede 'sıfır atık yönetim sistemi' kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Köse çay davetini geri çevirmedi23 Mayıs 2019 Perşembe 00:29
  • Turgut Altınok'tan kardeşlik mesajı23 Mayıs 2019 Perşembe 00:28
  • Çocuklardan destek 23 Mayıs 2019 Perşembe 00:24
  • Başkente örnek proje23 Mayıs 2019 Perşembe 00:21
  • Başkan Balcı yetim çocuklarla buluştu23 Mayıs 2019 Perşembe 00:17
  • Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi 22 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 22 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:27
  • Su Kesintisi 22 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:26
  • Ortak proje iftar buluşması22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:41
  • Çubuk'ta kadro değişikliği22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti