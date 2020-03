Dünyayı etkisine alan yeni tip korona virüs belasının, telafisi mümkün olmayacak sorunlara yol açmaması için herkesin bugünlerde azami kişisel tedbirini alması gerekiyor.

Herkes bilmeli ki artık bu işin şakası yok!

Rüyada değiliz!

Bu salgın hastalık hafife alınamayacak kadar sinsi ve çok tehlikeli olduğunu dünyada yaşanan ölümler ile olaylara baktığımızda görüyoruz.

Bu süreçte alınabilecek en güzel önlem Sağlık Bakanlığının yayınladığı 14 kuralı en iyi şekilde uygulamak.

“Bize bir şey olmaz, biz ne badireler atlattık” gibi ipe sapa gelmez söylemleri bir kenara bırakarak, hem kendimizi hem ailemizi hem de toplumumuzu düşünmeliyiz.

Gözle göremediğimiz, düne kadar basite aldığımız korona virüsün, her gün yüzlerce can aldığını unutmamalıyız.

Koronayla mücadelede işin başı tedbir ve hijyen.

Onun için buradan koronayla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı 14 önemli kuralını sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah bu süreçte14 kural hepimizin kulağına küpe olur! Unutmayalım ki korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

1-Yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

2-Çıktıysanız, dönüşte ilk 14 günü evde geçirin.

3-Aile üyelerini korumak için evde kendinizi izole edin.

4-Evde geçen süre boyunca ziyaretçi kabul etmeyin.

5-İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

6-Odanızı sık sık havalandırın.

7-İnsanlarla, özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlarla temas kurmaktan kaçının.

8-Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile en az yirmi saniye boyunca ovarak yıkayın.

9-Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

10-Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

11-Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.

12-Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

13-Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın.

14-Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.