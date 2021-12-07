Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş’tan öğrenci evine ziyaret 

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ziyaret ettiği öğrenci evinde öğrencilerin isteğini kırmayarak menemen yaparak, öğrencilerle birlikte menemen yedi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen ‘Tam Sana Göre Festival’de Çubuk Belediyesi standını ziyaret eden ve kendisini evlerine davet eden üniversite öğrencilerinin isteğini kırmayan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilerin evini ziyaret ederek menemen yaptı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesinde Uçak Teknolojileri Bölümünde öğrenimlerini sürdüren bir grup öğrenci Demirbaş’ı evlerinde menemen yemeğe davet etti.

PROJELERİNİ ANLATTI

Öğrencilerin davetini geri çevirmeyen Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ikamet eden öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, gençlere menemen sürprizi yaptı.

Öğrencilik yıllarına dair anılarını anlatan ve gençlerle sohbet eden Demirbaş, daha sonra ilçede gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı.

Daha sonra kolları sıvayarak mutfağa geçen Demirbaş, beraberinde getirdiği malzemelerle birlikte yaptığı bol yumurtalı menemeni öğrencilerle birlikte yedi.

Konuşmasında tüm üniversite öğrencilerinin kendilerine emanet olduğunu hatırlatan Demirbaş, “Sizler önce Allaha sonra bizlere emanetsiniz. Aileleriniz sizleri hiç merak etmesin. Bizler yaptığımız tüm projelerde önceliği genç ve kadınlara yönelik planlıyoruz. Bu şehrin geleceği gençlerle değişecek. İlçemiz üniversite şehridir ve hızla da her alanda gelişiyor. Bu gün olduğu gibi bizde gençlerimizi zaman zaman evlerinde yurtlarda ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyoruz. Genç kardeşlerimiz davetlerine icabet ediyoruz. Bizde saat mefhumu gözetmeksizin evlerine konuk oluyor, sohbet ediyoruz. Bundan da çok mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Gençlerle samimi bir şekilde sohbet eden Demirbaş’ın sürprizi karşısında çok şaşıran öğrencilerden Uçak Teknolojileri Bölümü öğrencisi Taha Ecder, “Başkanımızın geleceğini düşünmemiştik ama yaptığımız davetimize icabet ettiği için bizleri sevindirdi. Kendi ellerinden bize melemen yaptı. Çokta lezzetli olmuş. Gurbette bize ağabey şefkati ile yaklaşan belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz ‘’ ifadesini kullandı.

Taha Ecder, ziyaretten duyduğu memnuniyeti Demirbaş’a yönelik doğaçlama şiirle dile getirdi.

Telefonla görüntülü bağlandığı aşık Muhsin Yaralı ile atışan öğrencilerden Taha Ecder’e bağlama sözü veren Demirbaş, gitarı arızalan öğrencilerden Ömer Faruk Arısoy’un gitarını da alarak tamir ettireceğini söyledi.

Demirbaş’ın yaptığını örnek bir davranış olduğunu dile getiren Aşık Muhsin Yaralı ise, “Başkanım Allah razı olsun. Sadece Türkiye’ye değil Dünyaya örnek bir davranış yapıyorsun. Eğitime yapılan hiçbir şey boşa gitmez” şeklinde konuştu.

Demirbaş’ın evlerine gelip, menemen yapması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerden Emre Civan, ‘’Biz davet edince geleceğini düşünmemiştik. Ancak hem geldi hem de menemeni kendi elleriyle yaptı. Çok mutlu olduk. Bu sürprizi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım’’ ifadesini kullandı