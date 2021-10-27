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Cumhuriyet Bayramı'nda Temeli Atılacak

Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıldönümünde; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te tamamlayarak hizmete açacağı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin temelini atacak.
Cumhuriyet Bayramı'nda Temeli Atılacak

10 bin metre kare kapalı alana sahip kültür merkezinde 650 kişilik tiyatro salonu, 2 adet çok amaçlı salonun yer aldığı kongre ve kültür merkezi kütüphane sosyal ve kültürel birçok donatı hizmet verecek.

KORTEJ VE VOLKAN KONAK KONSERİ

29 Ekim Cuma Günü saat 19.00'da düzenlenecek temel atma töreninin kortej yürüyüşü düzenlenecek. Göksu Mahallesi 1. TBMM Caddesi Kaşmir Kavşağı üzerinden başlayacak kortej Atatürk Meydanı'nda sona erecek. Kortejin ardından ünlü sanatçı Volkan Konak konser verecek.

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HERKESİ DAVETLİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Cumhuriyet'in 98. yıllını Etimesgut halkıyla hep birlikte kutlayacaklarını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız günde başkentimize, ilçemize yakışır bir kültür ve sanat merkezimizin temelini atacağız. 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi adını verdiğimiz bu merkezimizi inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimizi kortej yürüyüşümüze ve akabinde düzenleyeceğimiz Volkan Konak konserine davet ediyorum" dedi.

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